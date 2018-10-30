30 Ekim 2018 Salı

Ozan'ın CL Başlangıcı


Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan genç futbolcu Ozan Kabak, WhoScored Şampiyonlar Ligi haftanın 11’ine seçildi!
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