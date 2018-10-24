24 Ekim 2018 Çarşamba

Neden Olmasın # MD


Kasımpaşa’lı Mbaye Diagne, Süper Lig’de oynadığı 26 maçta 26 gole katkı yaptı. 🔸 26 maç 🔸 22 gol 🔸 4 asist
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