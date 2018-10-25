25 Ekim 2018 Perşembe

CL 3. Hafta


Deplasmanda kadro yapısı gereği daha iyi oynayan Galatasaray'ın hala gruptan çıkma şansı var bana göre.
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