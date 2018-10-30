30 Ekim 2018 Salı

Barcelana 5 - Real Madrid 1


Messi ve Ronaldo olmadan oynanan El Clasico'da Barca evinde Real Madrid'i manita ( 5 lik ) yaptı gönderdi...Kusursuza yakın futbolu Messi yokken oynayabilen Barcelona şampiyonluğa göz kırptı bence...
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