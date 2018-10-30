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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
30 Ekim 2018 Salı
Barcelana 5 - Real Madrid 1
Messi ve Ronaldo olmadan oynanan El Clasico'da Barca evinde Real Madrid'i manita ( 5 lik ) yaptı gönderdi...Kusursuza yakın futbolu Messi yokken oynayabilen Barcelona şampiyonluğa göz kırptı bence...
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zaman:
Salı, Ekim 30, 2018
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Etiketler:
Barcelona
,
Real Madrid
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