30 Ekim 2018 Salı

El Clasico Barcelona-Real Madrid



El Clasico tarihinde: 

93 Barça galibiyeti
50 beraberlik 
 95 Real galibiyeti
 389 Barça golü 
 401 Real golü
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
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