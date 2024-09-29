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Terim'in Öğrencileri
Fatih Terim: "Rui Costa, çok zeki bir futbol adamı. Fiorentina’dan Milan’a gittiğimde, “eğer bir transfer hakkım varsa, Rui Costa’yı istiyorum” dememin çok fazla nedeni vardı. O, futboldan ve futbolcudan çok iyi anlar. Bu konuda bir uzmandır, şu anki konumunda da çok başarılı.Transferin son gününde Kerem’i kadrolarına dâhil etmelerine sevindim. Açıkçası imza seremonisinde, çok sevdiğim ve üzerinde emeğimin olduğunu bildiğim iki eski öğrencimi görmek beni duygulandırdı. En kısa zamanda, Lizbon’a gelerek bir Benfica maçı izleyeceğim. Böylelikle hem Rui Costa’yı hem de Kerem’i bizzat destekleme fırsatım olacak." (O Jogo)
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