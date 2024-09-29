29 Eylül 2024 Pazar

Nihayet Sol Bek


 Elbette kusursuz değil ama yıllardır sorun olan bölgede ilaç oldu. Bir kere fizik kalitesi ve temposu çok iyi. Hücumda pas kalitesi yükselince daha kıymetli olacak.

Ortayı Yapan zaman:
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