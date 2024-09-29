29 Eylül 2024 Pazar

Kadıköy Evimiz Oldu


 Keşke her maçı Kadıköy'de oynasak.

Ortayı Yapan zaman:
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