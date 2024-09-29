29 Eylül 2024 Pazar

Formda olması Çok Önemli


 Sanchez'in lider stoperliğini hem Abdülkerim hem de Nelsson kabul ediyor. Son maçlarda Abdülkerim'in formunda yükseliş yeniden başladı. Topu hücuma taşıması üstüne asist yapması çok kıymetli.

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