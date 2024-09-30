30 Eylül 2024 Pazartesi

Kerem Süper Başladı


 10 yıl sonra ilk kez bir futbolcu Benfica kariyerine 4 maçta 3 gol ve üzeri katkı ile başladı

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