29 Eylül 2024 Pazar

Rüya Gibi


 Sanki yapay zeka ile oluşturulmuş gibi. Gerçekten böyle bir forvet hattımız var.

Ortayı Yapan zaman:
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