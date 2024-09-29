29 Eylül 2024 Pazar

Bambaşka Bir Mevzu


 Samimi söylüyorum. Haaland gelse tribünlere bu etkiyi veremez şu anda. Taraftarın sevgilisi Mauro İcardi

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 