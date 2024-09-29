29 Eylül 2024 Pazar

Kadıköy'de Yaptı Şovunu


 Sneijder yaşında bu topraklara yolu düşse çok acayip bir şey izleyecekmişiz. Bazı maçlar olağanüstü ama yaşı gereği bazı maçlar orada dinamik Sara'yı kullanmak gerekiyor.

Ortayı Yapan zaman:
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