Yılın o dönemine geldik. Yeni formalar tanıtıldı ve her zaman olduğu gibi beğenen de var beğenmeyen de.
Bence genel olarak iyi ama koyu renk formadaki desene gözüm alışmadı. Düz olsa belki daha iyi olurdu. Beyaz formayı beğendim. Yaka ve kol uçlarındaki parçalı detayı güzel. Parçalı formada ortadaki siyah bölümü eleştiren var ama her sene parçalı formada az da olsa değişiklik gerekiyor bu sezon böyle yapılmış.
Önemli olan başarı .Takım başarılı olsun da düz beyaz atlet olsa taraftar yine alır giyer.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder