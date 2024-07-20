20 Temmuz 2024 Cumartesi

Morata Milan'da


Alvaro Morata Milan'a transfer oldu. İspanya'nın 9 numarası çoğu futbolsever için keşke takımımda olsa denecek biri değil ama hep üst düzey takımlarda oynadı.Biraz düşük profil biri olduğu için yıldız muamelesi görmüyor.

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