5 Temmuz 2024 Cuma

Arda'dan Hem Gol Hem Asist


 En genç yaşta bir turnuvada hem gol hem de asist yapan 3. Futbolcu oldu Arda

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