6 Temmuz 2024 Cumartesi

Çok Büyük Yıldız Olacak


2007 doğumlu Lamine Yamal. Hem Barcelona hem de İspanya Milli takımında banko oynuyor. Tekniği ve fiziği olağanüstü...Prime döneminde çıkacağı seviyeyi çok merak ediyorum.

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