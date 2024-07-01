1 Temmuz 2024 Pazartesi

Müthiş İkili


Yıldız lafla değil sahada her maç istikrarla olur. Bir maç oynayıp adelesi çeken yıldız değil yıldız adayıdır.

Ortayı Yapan zaman:
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