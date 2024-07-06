6 Temmuz 2024 Cumartesi

Favorim Kazandı


 Şampiyonluk adayım turnuva başlarken Fransa idi başladıktan sonra İspanya oldu.

Ortayı Yapan zaman:
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