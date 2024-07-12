12 Temmuz 2024 Cuma

Barış İşlenen Elmas Gibi


 Vin Dijk karşısında bu performans ciddi bir referans oldu. Kalırsa mutlu olurum. Transfer olursa iyi bir kariyeri olacaktır.

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