Michy Batshuayi Galatasaray'da

Karşılama için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Galatasaray büyük bir kulüp, sıklıkla şampiyon olan bir kulüp. Bu durum bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray zaten birkaç senedir beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Allah’ın da yardımıyla bu formayı giyeceğim. Gurur duyuyorum. Futbolun güzelliği burada. Bazıları memnun oluyor, bazıları da olmuyor. Bu durumdaki en önemli şey benim memnun olmam. Bu durumdan ailem de çok memnun. Galatasaray’ın bana duyduğu güvene karşılık çok çalışıp, iyi sonuçlar almaya devam edeceğim.
Benim için çok bir onur. Türkiye ligi her geçen gün daha da iyi bir hale gelen bir lig. Benim şu anda 3 büyük kulüpte deneyimim oldu. Bu açıdan çok mutluyum, çok büyük bir onur. Benim açımdan bir farklılık yaratmıyor, benim bir misyonum var. Galatasaray benim olumlu bir şekilde performans göstermem için beni buraya çağırdı ve bana güven duydu. Ben de buna karşılık yapmam gerekenleri yerine getireceğim. Şampiyonlar Ligi’ni biliyorum ve herkes çok deneyimli bir oyuncu olduğumu da biliyor. Tüm turnuvalarda oynadım. Tekrar Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağım için mutluyum. Ayrıca bu statta oynamak muhteşem bir deneyim olacak.
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