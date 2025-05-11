11 Mayıs 2025 Pazar

Yeşilin 14 Tonu


 

Bir nesil son anda Muslera sözüyle büyüdü, hem çocukluk hem gençlik kahramanımız oldu. 14. senede 8. şampiyonluğuna ve 19. kupasına gidiyor. Bu hikayenin iyi ve kötü her anıyla gurur duyuyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza Galatasaray'ın efsane kaptanı diye anlatacağız

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