Yeşilin 14 Tonu

Bir nesil son anda Muslera sözüyle büyüdü, hem çocukluk hem gençlik kahramanımız oldu. 14. senede 8. şampiyonluğuna ve 19. kupasına gidiyor. Bu hikayenin iyi ve kötü her anıyla gurur duyuyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza Galatasaray'ın efsane kaptanı diye anlatacağız
Osimhen'in Galatasaray'da devam etme ihtimali? - Yeni sezona yönelik ilk büyük beklentin ne deseler, Osimhen'in takımda kalması olur. Çok zor bir ihtimali kovalıyoruz. Napoli için ödenecek o büyük çıkı...
19 saat önce
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