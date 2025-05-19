19 Mayıs 2025 Pazartesi

Efsanenin Son Maçları


 134 maç 24 gol 44 asist, çözdüğü sayısız maç, takıma kattığı mükemmel enerji ve yaş 38... Keşke yollarımız daha erken kesişseydi çok unutulmaz özel bir oyuncu olarak kalacaksın

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