17 Mayıs 2025 Cumartesi

Osimhen Derbi Karnesi


Victor Osimhen'in derbi karnesi • Fenerbahçe 1-3 Galatasaray | 1 asist • Galatasaray 2-1 Beşiktaş | 1 gol • Fenerbahçe 1-2 Galatasaray | 2 gol • Trabzonspor 0-3 Galatasaray | 2 gol

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