7 Mayıs 2025 Çarşamba

Gol Atan GSliler


Kupa 1 de yarı final maçında gol atan GSliler

Cüneyt Tanman

Arda Turan

Hakan Ç.

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