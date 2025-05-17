17 Mayıs 2025 Cumartesi

Winner RL


 

12. lig şampiyonluk 2024-25 Barcelona 🏆 2022-23 Barcelona 🏆 2021-22 Bayern Münih 🏆 2020-21 Bayern Münih 🏆 2019-20 Bayern Münih 🏆 2018-19 Bayern Münih 🏆 2017-18 Bayern Münih 🏆 2016-17 Bayern Münih 🏆 2015-16 Bayern Münih 🏆 2014-15 Bayern Münih 🏆 2011-12 Dortmund 🏆 2010-11 Dortmund 🏆

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