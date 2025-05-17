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Trabzonspor:0-3:Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası) - Milyonlarca insanın adına futbol denen ayak topunun peşinden yıllarca koşmasının sebebi sorulacak olursa herkesin bir nedeni vardır da en çok verilecek ...
7 saat önce
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