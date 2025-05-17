17 Mayıs 2025 Cumartesi

Muazzam Bir Sezon


 17 yaşındaki Lamine Yamal'ın 2024-25 sezonu:

🏆 LALIGA 🏆 Kral Kupası 🏆 İspanya Süper Kupa 🏆 Euro 2024 ⚽ 18 gol ⚽ 25 asist
Ortayı Yapan zaman:
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