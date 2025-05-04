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Torreira & Unay Emery
Torreira için 2019’da Unai Emery, oyuncunun geleceğini şekillendirecek bir tespit yapıyor ve biz şimdiki gelişmiş versiyonunu Galatasaray’da izliyoruz:
“Bize 2 orta saha oyuncusu gibi katkı sağlıyor; çünkü pres gücü, orta sahadaki oyuncularımız arasında en iyisi ve ceza sahasına girip gol fırsatları yakalayabilme kapasitesi bizim için çok değerli. Burada çok parlak bir geleceği var ama gelişmesi gerekiyor.
Defansif orta saha olarak oynayabilir ama aynı zamanda hücuma katkı vermesi gerekiyor; çünkü bizim için oyun kurmak çok önemli. Şu an ona bu sorumluluğu veremeyiz çünkü hem savunma yapacak hem de oyun kuracak bir oyuncu olmak için zamana ihtiyacı var. Bize katkı sağlıyor, zaman zaman iyi performanslar sergiliyor, bir istikrar yakaladı ama bu konuda daha fazla öğrenmesi ve gelişmesi gerekiyor.
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