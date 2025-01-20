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Zamorano
Ronaldo’ya 9 numarayı vermek istiyorlardı. Ben de dedim ki: Tamam, ama ya benim için ne yapıyoruz?
Sandro Mazzola, toplamı 9 olan iki rakam seçmemi önerdi. Bunun üzerine iki rakamın arasına bir artı işareti koymanın mümkün olup olmadığını sordum. ‘Hayır, bu mümkün değil’ diye cevapladı. Daha sonra Moratti ile konuştum ve o da Federasyondan izin istedi. Onay geldi, 1+8! Benim için bu harika bir forma oldu, insanlar hâlâ o forma oldu, insanlar hâlâ o formayı hatırlıyor. Bu, çok güzel bir karardı ve bunu yapan ilk kişi bendim, sanırım son kişi de ben oldum. Tüm dünya bunu hatırlıyor.” - Zamorano
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