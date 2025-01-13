13 Ocak 2025 Pazartesi

Ligi Kırdı Geçti


 Kırdı geçti ama esprileri ile değil muazzam başarısı ile. Winner hoca olmak böyle bir şey. Kazanarak devam ediyor.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 