13 Ocak 2025 Pazartesi

Bu Sezon Çok Başka Oynuyor


 Raphinha Real Madrid maçının yıldızı oldu yine yeniden. Bu sezon gazı fena açtı. Atıyor attırıyor büyük bir yıldız seviyesine çıktı.

Ortayı Yapan zaman:
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