4 Ocak 2025 Cumartesi

Sarı Ve Kırmızı


 

Hagi: "İstanbul’da evimde hissediyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri, ikinci evimiz. Ianis İstanbul’da doğdu. Kira, Barselona’da doğmuş olsa da İstanbul’da büyüdü. Türkçe'de en sevdiğim iki kelime var: Sarı ve kırmızı..." (Galatasaray Dergi)
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