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İlk Sevdanın Düştüğü Zaman
Hagi: "Galatasaray’dan gelen teklifin iki sezon öncesinde taraftarın şovuna bizzat şahit olmuştum.Barcelona’daydım. Şampiyonlar Ligi maçında sakat olduğum için oynayamadım. Cruyff maç saatine kadar iyileşeceğimi düşünerek beni İstanbul’a götürmüştü. İstanbul’a ayak bastığım andan Mayıs 2001’de futbolu bırakıp Türkiye’den ayrıldığım güne kadar yaptığım seçimden pişmanlık duyduğum tek bir saniye bile olmadı. Her açıdan harikulade bir zaman geçirdim." (Galatasaray Dergisi)
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