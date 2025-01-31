31 Ocak 2025 Cuma

Atarak Değil Yiyerek Kaybetti


 En çok gol atıp ilk 8 dışında kalmak ciddi problem oldu.

Ortayı Yapan zaman:
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