26 Ocak 2025 Pazar

Fark Yaratıyor


 Osi lig maçlarında atletizmi ile fark yaratıyor. Penaltı pozisyonunda 10 metre geriden gelip penaltıyı aldı.

Ortayı Yapan zaman:
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