29 Kasım 2024 Cuma

Yeni Bir Aslan Parçası


 Metehan artık bu takımın parçası oldu. Nelsson yerine 3. stoper olacak seviyeye geldi.

Ortayı Yapan zaman:
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