29 Kasım 2024 Cuma

GS Üst Tura Kaldı


 İlk 24 artık garanti ama ilk 8 bence şart. Kalan üç maçta 4 puan yeter bana göre.

Ortayı Yapan zaman:
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