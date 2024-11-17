Osi Burada Çok Mutlu

Victor Osimhen: "Galatasaray'a ilk geldiğimde Henry Onyekuru ile konuştum. Bana 'Oraya gittiğinde iyi bir maç çıkarırsın maçtan sonra futbolcular seni taraftarlarla eğlenmen için tribünün önüne doğru iter' demişti. Galatasaray'da ilginç bir kültür var, tribünlerin önüne gidip önce bağırmalarını istiyorsunuz, sonra 'Şşş' diyerek onları susturuyorsunuz
ve '1-2-3' diyerek tribünler ile eğleniyorsunuz. Bu anlar, taraftarları çok mutlu ediyor. Bence onlar da tıpkı oyuncular gibi sevinmeyi hak ediyor ve bunu çok seviyorum."
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