6 Kasım 2024 Çarşamba

GS Stadyum Atmosferi


 Alejandro Garnacho: "Kariyerim boyunca oynadığım en çılgınca stadyum İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynamaktı, bir an tribünlerin sahaya ineceğini düşündüm".

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