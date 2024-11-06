6 Kasım 2024 Çarşamba

Mücevher GS


Gabriel Sara, Sao Paulo'dan Norwich City yerine Porto,Benfica tarzı bir takıma transfer olsa mümkün değil bu yaşta yolu Türkiye'ye düşmez 40 milyon civarı ücretle İspanya-İtalya zirve takımlarından birine giderdi.

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