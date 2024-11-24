24 Kasım 2024 Pazar

Mekanın Cennet Olsun Yiğit


 GS maçı için İstanbul'a giderken trafik kazasında vefat eden genç kardeşimiz hepimizi üzdü.

Ortayı Yapan zaman:
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