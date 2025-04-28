28 Nisan 2025 Pazartesi

Şampiyonluk Şifresi


 GS oyununa çok direkt katkı yaptı. Torreira'nın gol asist anlamında kariyer sezonunu yaşatıyor.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 