19 Nisan 2025 Cumartesi

Messi & CR7


 Lionel Messi: "Cristiano Ronaldo Real Madrid'deyken lig şampiyonluğu daha özeldi, çünkü aramızdaki rekabet çok fazlaydı. Bu sonsuza kadar sürecek bir düello. Birbirimize meydan okuduk ve bu sayede daha iyi olduk.

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