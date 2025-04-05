5 Nisan 2025 Cumartesi

Loser / Winner


 Okan hocam bu terbiyesizi patates etti. Hak etti mi ? etti.

Ortayı Yapan zaman:
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