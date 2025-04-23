23 Nisan 2025 Çarşamba

GS Efsanesi


 Muazzam karakter. Yedek otursa bile sorun çıkarmadan liderlik yapıyor.

Ortayı Yapan zaman:
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