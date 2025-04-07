7 Nisan 2025 Pazartesi

En İyi Türk Futbolcu


Bu sezon 21 gol - 14 asist ... Son 3-4 yıldır bana göre en iyi Türk futbolcu Kerem. Oyun istikrarı muazzam,skor katkısı muazzam,sakatlık nedir bilmez daha ne olsun?

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