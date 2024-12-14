14 Aralık 2024 Cumartesi

Vazgeçilmez


 Takımın en önemli oyuncularından biri kuşkusuz. Oyundan çıktığı her maç gol yedik neredeyse. Sakatlık ve aşırı yorgunluk olmadığı sürece sahada kalmalı.

Ortayı Yapan zaman:
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