Melo Hocasını Ziyaret Etti

"Felipe ile 2011 yılında teknik direktör ve futbolcu olarak başlayan ilişkimizin mesafesi, o günden bu yana sadece bir telefon. Dünyanın neresinde olursak olalım, bir baba ve oğul gibi hep birbirimizin yanındayız; çünkü kalbi birlikte atan insanlar için mesafelerin önemi yoktur. Ziyaretinden dolayı çok mutlu oldum, teşekkür ederim oğlum
Galatasaray, sorumluluk alıp, aidiyet gösteren kimseyi unutmaz - Galatasaray, sorumluluk alıp, aidiyet gösteren kimseyi unutmaz. Trabzonspor maçı öncesi birçok eksik görünse de, Icardi hariç herkes oynayacak kıvama ge...
8 saat önce
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