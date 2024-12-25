25 Aralık 2024 Çarşamba

Kulübün Kader Adamı


 Diego Simeone, Atletico Madrid’in başına geçti ve kulübün makus talihini değiştirdi.

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