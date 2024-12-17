17 Aralık 2024 Salı

Sen Varsan Herşey Tamam


 37 yaşında 99 dk da 1 gol 1 asist

Ortayı Yapan zaman:
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